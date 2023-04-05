Hastane bahçesinde depremzede ve hasta olan çocuklar için konteyner sınıf oluşturuldu



'BU SINIFIMIZIN ÇOK CİDDİ KATKISI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Depremde bir kısmı el ve ayaklarını kaybeden veya böbrek problemi olan çocuk hastalarımız var. Ayrıca onkoloji ve lösemi hastaları da uzun süre tedavi almak zorunda kalıyorlar. Eğitime de sağlık gibi ödün verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla hastalarımızın yatak başında eğitim alabilecekleri bir süreç başlatıyoruz. Hastane bünyemizde bir sınıf oluşturduk, fiziksel olarak. İçinde tahtaların, sıraların ve masaların olduğu bir alan oluşturduk. Bu ilk günden beri bir hayalimizdi ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın da böyle bir projesinin olduğunu öğrendik. Uzun süredir konuştuğumuz ve bugün realize ettiğimiz sınıfı oluşturduk. Bu hastalarımız evlerinden, yuvalarından uzak kaldığı gibi aynı zamanda eğitimden de uzak kalmış oldu. Bu çocuklara da özellikle bu sınıfımızın çok ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.