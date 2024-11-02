Hastanede kanlı saldırı: 2 ölü

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda biri sağlık çalışanı 2 kişi vurularak hayatını kaybetti. Önceki gün, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında kavga yaşandı. Kavganın ardından şikâyet üzerine gözaltına alınan kişi, sağlık kontrolü için Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirildiği sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganın çevreye rastgele ateş etmesi sonucu vurularak ağır yaralanan hastanede yönlendirme personeli olarak görev yapan sağlık çalışanı da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda biri polis 3 kişi de yaralandı. Polis tarafından bacağından yaralanarak etkisiz hale getirilen saldırgan ise gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı'ndan olaya dair yapılan açıklamada, hastanelerin şifa kurumları olduğu belirtilerek, "Sağlık kurumlarımızda bu tür hadiselerin yaşanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" açıklamasında bulunuldu.