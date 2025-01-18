Hastanede şaibeli bebek ölüm olayı aileyi şok etti! Baba Taşdemir: Sağlıklı doğan bebeğimizin bize cenazesini teslim ettiler

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde oturan Aladdin Taşdemir (44) ve Feride Taşdemir (41) çifti 4'üncü çocuklarını kucaklarına almayı bekliyordu. 16 Ocak'ta ise doğum zamanı gelen anne Taşdemir özel hastaneye kaldırıldı. Ardından anne burada sezeryan ile ameliyat olarak doğum yaptı.

İddiaya göre ismini Hamza koydukları bebeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi. Ardından kendine gelen anne, bebeğini 2 gün boyunca emzirdi. 17 Ocak günü ise hastane görevlileri herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek taburcu işlemlerini başlattı. Ardından son defa kontrol edilmek istenen Hamza bebek ailesinden alınarak başka odaya götürülüp 4 saat bekletildi. Bu süre zarfında bebeğin sağlık durumunu ısrarla soran aileye herhangi bir bilgi verilmedi. Hasta yönetimi aile başka bir özel hastaneye sevk etmek istediklerini söyledi. Sevk edilen özel hastane ise edindiği bilgiler neticesinde bebeğin öldüğünü öğrenince sevki kabul etmedi. Hastane ise mecburi olarak aileye bebeğin öldüğünü söyledi. Ardından Yeni Doğan Çetesi'nin yaptıkları gibi olayı şaibeli bulan aile karakola giderek hastane hakkında şikayetçi oldu.

"BEBEGİMİZE ÖNCE ANNESİNİN KUCAĞINA VERİP TABURCU OLACAK DEDİLER SONRADA CENAZESİNİ VERDİLER"

Olay ile ilgili konuşan baba Aladdin Taşdemir hastane koşullarının da kötü olduğunu olayda ihmal bulunduğunu belirterek, " Olayla ilgili konuşan bebeğin babası Aladdin Taşdemir "Eşimi ayın 16'sında Zeytinburnu Sante Plus Hastanesi'ne götürdük. Orada sezeryanla doğum yaptı. Çocuk sapasağlam dünyaya gelmiş, hiç bir rahatsızlığı yoktu. Annesi çocuğu emziriyordu, sıkıntı yoktu. Ayın 17'sinde taburcu edeceğiz dendi bize. Hanım çıkmadan önce son defa muayene etmelerini istemiş. Sonra bebeği alıp başka odaya götürdüler. Bebeği geri de vermediler, bir şey de söylemediler. Çocuğunuz iyi bir şey yok dendi ama orada 3-4 saat kaldı. Orada ne oldu bilmiyorum. Hastanede malzeme yetersizliği var. Hastaneye girdiğimizde ısıtıcıları yanmıyordu, 2-3 saat soğukta kaldık. Entübe yok. Götürdükleri yerde 3-4 saat kaldıktan sonra çocuğunuzu Avrasya Hastanesi'ne hastaneye sevk edeceğiz dendi. Çocuğun normalde hiç bir şeyi yokken diğer hastaneye sevk edilirken işi bitmişti. Bize ölüm nedeniyle ilgili bir şey söylenmedi. Sonra karakola gidip şikayette bulunduk. Devletimizden bu konuya el atmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Hamza bebek, otopsi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından bebek ailesi tarafından teslim alındı.