Hastanede yangın paniği

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ile 200 yataklı B Blok boşaltıldı. Yetişkin ve Çocuk Acil servislerinde çıkan yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı. Hastanede alarm verilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Büyük paniğin yaşandığı hastanede ameliyathaneler, organ nakli servisinde yatan hastalar, plastik cerrahi, beyin cerrahi servislerinin bulunduğu B Blok'taki hastalar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, duman nedeniyle mahsur kalan hastalar, itfaiye araçlarının merdiveniyle indirildi.

Dumandan etkilenen çalışanlar ve hastalara, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Yoğun bakım servisinden çıkarılan hastalar ise yakınlardaki hastanelere sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası hastane önünde açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, "Hastanemizin acil servis bölümü deposunda saat 11.55 sıralarında çıkan yangının elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendiriyoruz. Herhangi bir yaralı ve ölü yok" dedi.