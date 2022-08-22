Hastanede yanlış aşı iddiası adliyelik oldu

Aşı olduktan sonra hastaneden ayrılan genç kız hayatının şokunu Sağlık Bakanlığı'ndan gelen mesajla yaşadı. Mesajda Sinovac aşısı olduğuna dair bildirim vardı. Hemen annesiyle birlikte yeniden hastanenin yolunu tutan Nuriye A., danışmadaki Zeliha G.'ye durumu sordu. İddiaya göre danışmadaki kadın "aşıyı kim yaptıysa ona sorun" diyerek anne kızı tersledi. Genç kızın annesi ise Biontech randevusu alıp Sinovac aşısı olduklarına dair mesajı gösterdi, "niye o zaman danışmada duruyorsun" diyerek tepki gösterdi.

"YANLIŞ AŞI BARKODU VERDİ, 24 GÜN KARANTİNADA KALDIK"

Tarafların tartışması karakolda son buldu. Danışmadaki görevli Zeliha G., "Bana hakaret ettiler, gereksiz eleman dediler" diyerek anne kızdan şikayetçi olurken, annesiyle birlikte yanlış aşı olduğunu iddia eden genç kız ise, "Kronik kalp hastası olduğumdan Sinovac olmamam gerekiyordu. Yanlış aşıdan dolayı Kıbrıs'a gidince annemle 24 gün zorunlu karantinada kaldık. Hastaneyi aradığımızda hemşire yaşanan bir karışıklık nedeniyle yanlış aşı yaptığını kabul etti" dedi. Karışıklığa görevlinin yanlış aşı barkodu vererek sebep olduğunu söyleyen anne kızın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

"BARKODDA AŞI TÜRÜ YAZMAZ" SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan danışma görevlisi Zeliha G., "Aşı türünü belirleme yetkim yok. Aşıyı ben yapmadım. Kestiğim barkod sadece hastane kaydı için, barkodda aşı türü yazmaz. Aşı türü randevu oluşturulduğu zaman Sağlık Bakanlığı sistemine düşmekte ve aşıyı yapan hemşire sistemden aşı türünü görmektedir" diyerek suçlamayı kabul etmedi. Şimdi tarafların birbirinden şikayetçi olduğu dosyada savcılığın vereceği karar merak konusu.