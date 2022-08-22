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Giriş Tarihi: 22.8.2022 09:38 Son Güncelleme: 22.8.2022 09:45

Hastanede yanlış aşı iddiası adliyelik oldu

İstanbul Pendik'te özel bir hastanede yanlış Kovid-19 aşısı skandalı yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir üniversite kazanan Nuriye A., annesiyle birlikte Kıbrıs'ın ülkeye girişte zorunlu tuttuğu Biontech aşısı olmak için randevu aldı. Hastanede aşılarını olan anne kız eve döndüklerinde Sağlık Bakanlığı'ndan gelen, "Sinovac aşınızı oldunuz" mesajıyla hayatının şokunu yaşadı. Kronik kalp hastası olduğu için Sinovac olmaması gerektiğini belirten ve karışıklık yüzünden Lefkoşa'da 24 gün karantinada tutulduklarını ifade eden Nuriye A., hastanedeki danışma görevlisinin yanlış aşı barkodu kestiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Hastanede yanlış aşı iddiası adliyelik oldu

Aşı olduktan sonra hastaneden ayrılan genç kız hayatının şokunu Sağlık Bakanlığı'ndan gelen mesajla yaşadı. Mesajda Sinovac aşısı olduğuna dair bildirim vardı. Hemen annesiyle birlikte yeniden hastanenin yolunu tutan Nuriye A., danışmadaki Zeliha G.'ye durumu sordu. İddiaya göre danışmadaki kadın "aşıyı kim yaptıysa ona sorun" diyerek anne kızı tersledi. Genç kızın annesi ise Biontech randevusu alıp Sinovac aşısı olduklarına dair mesajı gösterdi, "niye o zaman danışmada duruyorsun" diyerek tepki gösterdi.

"YANLIŞ AŞI BARKODU VERDİ, 24 GÜN KARANTİNADA KALDIK"

Tarafların tartışması karakolda son buldu. Danışmadaki görevli Zeliha G., "Bana hakaret ettiler, gereksiz eleman dediler" diyerek anne kızdan şikayetçi olurken, annesiyle birlikte yanlış aşı olduğunu iddia eden genç kız ise, "Kronik kalp hastası olduğumdan Sinovac olmamam gerekiyordu. Yanlış aşıdan dolayı Kıbrıs'a gidince annemle 24 gün zorunlu karantinada kaldık. Hastaneyi aradığımızda hemşire yaşanan bir karışıklık nedeniyle yanlış aşı yaptığını kabul etti" dedi. Karışıklığa görevlinin yanlış aşı barkodu vererek sebep olduğunu söyleyen anne kızın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

"BARKODDA AŞI TÜRÜ YAZMAZ" SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan danışma görevlisi Zeliha G., "Aşı türünü belirleme yetkim yok. Aşıyı ben yapmadım. Kestiğim barkod sadece hastane kaydı için, barkodda aşı türü yazmaz. Aşı türü randevu oluşturulduğu zaman Sağlık Bakanlığı sistemine düşmekte ve aşıyı yapan hemşire sistemden aşı türünü görmektedir" diyerek suçlamayı kabul etmedi. Şimdi tarafların birbirinden şikayetçi olduğu dosyada savcılığın vereceği karar merak konusu.

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Hastanede yanlış aşı iddiası adliyelik oldu
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