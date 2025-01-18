Hastanede yatan 5 günlük bebeğine süt götürüyordu! Yolda kaza yapan Polis memuru hayatını kaybetti

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Bilal Keskin, 5 gün önce özel bir hastanede dünyaya gelen ve aynı hastanede müşahede altında tutulan bebeğine anne sütü götürecekti.

Otomobiline binerek yola çıkan Keskin, Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı'nde kontrolden çıkan otomobiliyle beton elektrik direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ağır yaralı olduğu tespit edilen Bilal Keskin hemen Çekirge Devlet hastanesine kaldırıldı. Çevik Kuvvet Polisi Bilal Keskin, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Keskin'in cenazesi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından, defnedilmek üzere memleketi Giresun'un Güce ilçesine gönderildi. Cumhuriyet Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.