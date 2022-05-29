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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Hastaneler hariç maske takma artık zorunlu değil

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Hastaneler hariç maske takma artık zorunlu değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid- 19 vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin altında olması üzerine toplu taşımada maske zorunluluğun da kaldırıldığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de son 24 saatte 864 Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi vefat etti ve bin 107 kişi iyileşti. Şimdiye kadar 147 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldı.

EKŞİ: ŞİMDİ TEBESSÜM ZAMANI
Sağlık Bakanı Koca'nın müjdeli haberi vermesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın (bugün) size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" paylaşımında bulundu.

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Hastaneler hariç maske takma artık zorunlu değil
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