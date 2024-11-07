Hastane’nin temizlik hizmetleri hastaları memnun ediyor

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,özelikle temizlik hizmetleri konusunda dikkatleri üzerine çekerek hasta ve hasta yakınlarından memnuniyet görürken, bazı vatandaşların çöplerini çöp kutusuna değilde gelişi güzel yerlere atması temizlik görevlilerinin işlerini zorlaştırdığı da bizzat hastane yönetimi tarafından ifade edildi. Hastalar, hastane genelinde temizlik ve hijyen standartlarının yüksek olduğunu belirterek, bu durumun kendilerini rahat hissettirdiğini ifade ediyor. Hastane yönetimi ise temizlik hizmetlerine yapılan yatırımların, hastaların ve sağlık çalışanlarının sağlığını korumayı amaçladığını vurguluyor.

"Hijyen, Sağlıkta Öncelikli Unsur"

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Kocataş, temizlik hizmetlerinin hastane genelindeki tüm birimlerde düzenli olarak gerçekleştirildiğini ve hijyenin sağlık hizmetlerinin en temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Kocataş, "Hastalarımızın sağlıklı bir ortamda tedavi görmeleri için temizlik ve hijyen konusunda en yüksek standartları uygulamaya özen gösteriyoruz. Hem hastalarımız hem de çalışanlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemli." dedi.

"Temizlik Personeli Özverili Çalışıyor"

Hastane temizlik ekibi ise özverili bir şekilde görevlerini yerine getiriyor. Gün boyunca hastane içinde sürekli temizlik yapılırken, özellikle hasta odaları, yoğun bakım üniteleri ve sağlık hizmeti verilen diğer alanlar daha sık aralıklarla dezenfekte ediliyor. Hastalar, temizlik personelinin hızla ve titizlikle çalıştığını belirterek, hastaneye olan güvenlerinin arttığını ifade ediyor.

Hastalar Memnun

Hastalardan Nebahat Avşar, hastaneye ilk kez geldiğini ve temizlik durumunun kendisini çok etkilediğini dile getirdi. "Burası gerçekten çok temiz ve düzenli. Hijyen konusunda son derece titizler. Yarın sabah gözümde katarak ameliyatı olacağım. Kendimi güvende hissediyorum" dedi.

Özellikle pandemi sonrası hijyen standartlarının daha da ön planda tutulduğunu belirten prof. Dr. Ali Kocataş. hastanenin bu alandaki yatırımlarını sürdürmeye devam edeceklerini ve özellikle hasta yakınlarının yerlere çöp atmamaları konusunda daha dikkatli olmalarını rica ettiklerini sözlerine ekledi