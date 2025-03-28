Hastaneyi 15 dakikada tahliye ettik

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Bölümünde 26 Mart'taki yangının ardından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan acil servis bölümünü ziyaret etti. Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite personeliyle düzenlenen bayramlaşma töreninde de duygusal anlar yaşadı. Yangın sırasında güçlü bir koordinasyonla hareket edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkan, alınan önlemlerin olası büyük bir krizin önüne geçtiğini belirtti. Tahliye sürecinin başarıyla tamamlanmasında daha önce yapılan tatbikatların önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Hastane yönetimimiz, personelin görev yerlerini önceden belirleyerek kriz anında kimin nasıl davranacağına dair bir altyapı oluşturdu. Herkes sorumluluğunu bildiği için tahliye düzen içinde ilerledi. 15 dakika içinde hastaneyi tahliye ettik" diye konuştu.