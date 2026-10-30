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Giriş Tarihi: 30.10.2026 19:01

Hatay depreminde eşini ve 2 kızını kaybetmişti! Çalışırken merdiven çökmesi üzerine yaşamını yitirdi

Hatay'da yaşadığı depremde eşini ve 2 kızını kaybeden Cevdet Demetgül, yerleştiği Mersin'de tadilat yaptığı evin dış merdiveninin çökmesi sonucu beton altında kalarak yaşamını yitirdi.

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Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Hatay depreminde eşini ve 2 kızını kaybetmişti! Çalışırken merdiven çökmesi üzerine yaşamını yitirdi
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Mersin'in Akdeniz ilçesi Şahir Gülmen Mahallesi 2846 Sokak'ta meydana gelen olayda, taşeron bir inşaat firmasında çalışan 56 yaşındaki Cevdet Demetgül, bir evin tadilat yaptığı sırada dış merdivenin çökmesi sonucu beton göçüğün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cevdet Demetgül'ün yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Hatay'da 6 Şubat depreminde eşini ve 2 kızını kaybeden 56 yaşındaki Cevdet Demetgül, depremin ardından Mersin'e geldiği ve burada inşaat işlerinde çalışarak hayatını sürdürdüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cevdet Demetgül'ün cansız bedeni Mersin Şehir Eğitimve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MERSİN #HATAY #AKDENİZ #6 ŞUBAT
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Hatay depreminde eşini ve 2 kızını kaybetmişti! Çalışırken merdiven çökmesi üzerine yaşamını yitirdi
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