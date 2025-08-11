Hatay’da 4 kişi tutuklandı

Samandağ'ın Deniz Mahallesi'inde bulunan Hızır Parkı'nda, 8 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan S.Ş. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelileri linç etmek isteyen bir gruptan şüphelileri kaçıran polis ekipleri şüphelileri bir restorana saklayarak korumaya aldı. Polis ekipleri daha sonra yakaladıkları şüpheliler M.E, K.Ö, H.S, M.Ç. ve Y.G'yi restorandan çıkartarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim önüne çıkartılan Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.