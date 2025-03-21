Hatay’da 40 milyonluk change operasyonu

Hatay emniyet Müdürlüğü'nün bu seferki hedefinde 3 kişilik Change çetesi vardı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla, trafik kazası, yangın nedeniyle ağır hasara uğramış araçların fabrikasyon şasi ve motor numarasını çalıntı, aranan, hacizli veya yurt dışından ülkemize getirilen yabancı plakalı araçlara vurmak suretiyle change yapan çeteyi çökertti.

Olayla ilgili şahısların tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamımda A.K., A.Y. ve Ö.T'nin daha önceden alıp sattıkları change olabileceği değerlendirilen 63 adet Tır Çekicisine el konuldu.

Yapılan kriminal incelemesi sonucunda 21 aracın şasi numarasının değiştirilmiş (change) olduğu anlaşıldı. Araçların toplam değerinin 40 milyon lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak A.K. ile A.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar hakkında yurtdışına çıkış yasağı verildi.