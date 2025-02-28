Hatay’da 61 şüpheli gözaltına alındı

Hatay Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ile kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları paylaştı. Valilikten yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz 1 ay içerisinde uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar da toplam 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 221 kilo Kannabinoid, 616 Adet 300 mg Hap, 499 Gram Kubar Esrar, 438 Gram Metamfetamin, 325 Adet Captagon ve 17 Adet Ruhsatsız Tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 61 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

220 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

İl Jandarma Alay Komutanlığı Şubat ayı içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda ise çeşitli suçlardan aranan 220 firari şahsı yakaladı.

Jandarma ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan operasyonlarda haklarında sıfır ila 5 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 178 firari, haklarında 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 29 firari ve haklarında 10 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 13 firari olmak üzere toplam 220 firari yakalandı.