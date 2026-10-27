Hatay’da acı kaza! Tır ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, saat 12.00 sıralarında Samandağ çevre yolu Favvar mevkisinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 06 ENT 519 plakalı TIR, aynı yöne giden Emir Sinan Hüzmeli'nin kullandığı 31 AZB 680 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada motosikletteki Hüzmeli ile arkasındaki A.H. (14) ve H.H. (18) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüzmeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüzmeli'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.