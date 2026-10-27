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Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:41

Hatay'da acı kaza! Tır ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Emir Sinan Hüzmeli hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Hatay’da acı kaza! Tır ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Samandağ çevre yolu Favvar mevkisinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 06 ENT 519 plakalı TIR, aynı yöne giden Emir Sinan Hüzmeli'nin kullandığı 31 AZB 680 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosikletteki Hüzmeli ile arkasındaki A.H. (14) ve H.H. (18) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüzmeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüzmeli'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralanan A.H. ve H.H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #SAMANDAĞ

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Hatay'da acı kaza! Tır ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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