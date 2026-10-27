Hatay’da acı kaza! Tır ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosikletteki Hüzmeli ile arkasındaki A.H. (14) ve H.H. (18) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüzmeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüzmeli'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.