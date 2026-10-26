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Giriş Tarihi: 26.10.2026 16:42

Hatay’da banka soygunu girişimi! Sabah şok eden manzarayla karşılaştılar: Camları kırıp…

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Tüm ilçenin konuştuğu olay gece saatlerinde meydana geldi. Kamu bankasının şubesinde camın kırılmasıyla yaşanan hırsızlık girişimi sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Hatay’da banka soygunu girişimi! Sabah şok eden manzarayla karşılaştılar: Camları kırıp…
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Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bankaya gelen şahıs, camı kırarak içeri girdi. İlk belirlemelere göre bankada hiçbir şey çalamadığı tespit edilen şahsın bankadan eli boş ayrıldığı öğrenildi.

BANKAYA GELEN ÇALIŞANLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. İlerleyen saatlerdeyse banka çalışanı kırık camı yenisiyle değiştirdi.

SOYGUN GİRİŞİMİ

Bankaya işlem için gelen vatandaşlarsa bankada soygun girişimi yaşandığını anlattılar.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #İSKENDERUN

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Hatay’da banka soygunu girişimi! Sabah şok eden manzarayla karşılaştılar: Camları kırıp…
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