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Giriş Tarihi: 27.09.2026 11:19

Hatay'da böcek korkusu az kalsın canından ediyordu: Balkon duvarının üzerine böyle çıktı

Hatay'da balkonda gördüğü böcekten korkarak duvarın üzerine çıkan ve mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla balkona ulaşmasıyla kurtarıldı. Balkonda duvar üzerinde ölümle burun buruna gelen kadının korku dolu anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyse kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

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İHA Yaşam
Hatay’da böcek korkusu az kalsın canından ediyordu: Balkon duvarının üzerine böyle çıktı
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4.katında yaşandı. Apartmanın 4.katında yaşayan kadın, ilaçlama yaptığı esnada balkonda böcek görerek korku içerisinde duvarın üzerine çıktı.

BALKON DUVARINDA MAHSUR KALDI

Kadının balkonda olduğunu görerek intihar ettiğini düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İntihar vakası olarak ihbara çıkan ekipler, olay yerine gittiklerinde kadının böcekten korkarak balkonda mahsur kaldığını fark ettiler.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Kadın, itfaiye aracının merdiveniyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, duvar üzerinde ölümle burun buruna gelen kadının korku dolu anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyse kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY #İSKENDERUN

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Hatay'da böcek korkusu az kalsın canından ediyordu: Balkon duvarının üzerine böyle çıktı
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