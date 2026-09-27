Hatay’da böcek korkusu az kalsın canından ediyordu: Balkon duvarının üzerine böyle çıktı

BALKON DUVARINDA MAHSUR KALDI

Kadının balkonda olduğunu görerek intihar ettiğini düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İntihar vakası olarak ihbara çıkan ekipler, olay yerine gittiklerinde kadının böcekten korkarak balkonda mahsur kaldığını fark ettiler.