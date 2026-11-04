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Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:32

Hatay'da bozuk döner faciası: 34 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yemek yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 34 kişinin hastaneye başvurmasının ardından döner işletmesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi. İşletmeden alınan gıda numunelerinin sonuçlarının beklendiği, hastanede tedavi gören 8 kişinin de aralarında bulunduğu tüm vatandaşların taburcu edildiği öğrenildi.

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Hatay’da bozuk döner faciası: 34 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
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Hatay'ın Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde olay meydana geldi. Mahallede faaliyet gösteren döner işletmesinde yemek yiyen 34 kişi, rahatsızlanmaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

VATANDAŞLAR ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Hastaların 8'i hastanede tedavi altına alınırken, diğerleri ayakta tedavi edildi. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmeden numune alındı.

Yayladağı Belediyesi ekipleri ise işletmeyi mühürledi. Numune sonuçlarının beklendiği olayda, tedavileri tamamlanan hastaların tamamının taburcu edildiği öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

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Hatay'da bozuk döner faciası: 34 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
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