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Giriş Tarihi: 21.3.2023 22:51 Son Güncelleme: 21.3.2023 22:56

Hatay’da Bursa mahalleleri kuruluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üç ayrı bölgede hayırseverlerin de katkılarıyla kurduğu konteyner kentlerle birlikte Hatay’da Bursa mahalleleri artık oluşmaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay’da Bursa ismini yaşatacak olan konteyner kentlerin kurulumuna katkı veren hayırseverlere teşekkür etti

Hatay’da Bursa mahalleleri kuruluyor

Türkiye'yi yasa boğan, 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin hemen ardından Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlendirilen, depremin sekizinci gününde ise büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a çekilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraları sarmaya devam ediyor.

Hatay'da üstlendiği üç ana görevden biri de konteyner kentler kurulumu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı bölgede 110 bin metrekare alana toplam 2 bin konteynerlik yaşam alanları oluşturuyor.

Özellikle depremzedelerin çadırlardan konteyner kentlere bir an önce geçebilmesi için çalışmalara hız veren Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla konteyner kentlerde sağlık ocağı, ibadethane, berber, çocuk oyun alanları, örgün eğitimi devam ettirebilecekleri çok amaçlı çadırlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal yaşam alanları da oluşturacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, STK'lar ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağlanan konteynerler alanları doldurmaya başladı. 50 bin metrekare alandan oluşan iki bölgenin alt yapısını tamamlayan ekipler, bu bölgelerde konteyner kurulumunu hızlandırdı. İki bölgede 400'e yakın konteynerin kurulumu tamamlanırken, çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Bursa'nın adı yaşayacak

Büyük depremlerin hemen ardından afet bölgesine giden ve o günden beri mesaisinin büyük bölümünü bölgede geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konteyner kentlerdeki çalışmaları da yakından takip ediyor.

Hatay'da yaraları sarmak adına bir taraftan enkaz kaldırmanın devam ettiğini diğer taraftan da hayatı canlandırma adına çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Hayatın canlandırılması adına da özellikle barınma sorununun çözümü için önemli adımlar atılıyor.

Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üç ayrı bölgede 2 bin civarında konteynerden oluşan yaşam alanları kuruyoruz. Su, kanalizasyon, elektrik bağlantıları ve parkları, çamaşırhaneleri, tuvalet ve lavaboları ile geçici yaşam alanları oluşturuyoruz.

Tabi bunların hepsi, 1-1,5 yıllık geçiş süreci için. Nihayetinde Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından kalıcı konutların yapılmasıyla birlikte hayat burada normale dönecek.

Konteyner bağışlayan tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Bütün konteynerlerimize 'Bursa' ismini özellikle veriyoruz. Bursa'nın hayırsever insanlarının adları yaşasın istiyoruz.

Bu vesileyle başta Çilek Mobilya olmak üzere Umuda Koşanlar Derneği, diğer hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bursalı hayırseverlerimizin ismi Hatay'da daima bu vesileyle yaşamış olacak" diye konuştu.

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Hatay’da Bursa mahalleleri kuruluyor
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