Hatay’da depremzede yaşlı çifte silahlı soygun şoku: “Ya eşimi öldürselerdi”

"YA EŞİMİ ÖLDÜRSELERDİ"



69 yaşındaki Hanifi Kıdır, devlet tarafından verilen yardımları ev hayaliyle biriktirdiklerini ifade ederek, "Allah razı olsun devletimiz bize deprem yardımın yapıyordu o yardımlardan biriktirdiğimiz para ile bilezik aldık. Eşimin ağzını kapayıp bilezikleri almışlar böyle bir vicdansızlığı kim yapar, ben şimdi ne yapacağım. Ya eşimi öldürselerdi ne olacaktı" dedi.