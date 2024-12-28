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Giriş Tarihi: 28.12.2024 22:04

Hatay’da depremzede yaşlı çifte silahlı soygun şoku: “Ya eşimi öldürselerdi”

Hatay'da depremzede yaşlı çiftin evine giren silahlı ve maskeli iki kişi 2 bileziği alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Yetkililerden gözyaşları içerisinde yardım isteyen çift hırsızların bir an önce bulunmasını istedi.

İHA
Hatay’da depremzede yaşlı çifte silahlı soygun şoku: Ya eşimi öldürselerdi

Olay, Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Hanifi ve Ayhan Kıdır çiftinin evinde meydana geldi. İddiaya göre, depremde evleri yıkılan ve kiralık müstakil evde oturan çiftin evine, Ayhan Kıdır'ın (61) tek olduğu esnada silahlı ve maskeli 2 kişi geldi.

Boğazına dayanan silah zoruyla kendisinden altınlarının istendiğini iddia eden yaşlı kadın, 2 kişinin evi karış karış arayarak 2 burma bileziği aldığını söyledi. Yaşlı kadın, şahısların evden ayrılması üzerine durumu eşi Hanifi Kıdır'a bildirdi ve olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, 2 bileziği çalan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Evde arama yaparken şahısların eldiven taktıkları öğrenilirken Kıdır çifti, hırsızların bulunması için yetkililerden gözyaşları içerisinde yardım istedi.

"YA EŞİMİ ÖLDÜRSELERDİ"

69 yaşındaki Hanifi Kıdır, devlet tarafından verilen yardımları ev hayaliyle biriktirdiklerini ifade ederek, "Allah razı olsun devletimiz bize deprem yardımın yapıyordu o yardımlardan biriktirdiğimiz para ile bilezik aldık. Eşimin ağzını kapayıp bilezikleri almışlar böyle bir vicdansızlığı kim yapar, ben şimdi ne yapacağım. Ya eşimi öldürselerdi ne olacaktı" dedi.

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Hatay’da depremzede yaşlı çifte silahlı soygun şoku: “Ya eşimi öldürselerdi”
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