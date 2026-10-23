Hatay’da feci kaza: Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralandı!

Kaza, Reyhanlı- Antakya karayolu Konuk Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (21) yönetimindeki otomobil, Antakya yönünde seyir halindeyken, bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek (36) ile kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve kızı ağır yaralanırken, sürücü A.Y. çevredekilerin tepki göstermesi üzerine aracı bırakıp kaçtı.
Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen anne Ayşe Yetek hayatını kaybederken, kızı Meryem Azra Yetek ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücü A.Y.'yi'nin yakalanması için çalışma sürüyor.