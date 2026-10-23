Hatay’da feci kaza: Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralandı!

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen anne Ayşe Yetek hayatını kaybederken, kızı Meryem Azra Yetek ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücü A.Y.'yi'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

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