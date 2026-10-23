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Giriş Tarihi: 23.10.2026 22:32

Hatay’da feci kaza: Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralandı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen feci olayda bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 4 yaşındaki kızına otomobil çarptı. Kazada anne hayatını kaybederken, 4 yaşındaki kızı ağır yaralandı. Öte yandan, Olay yerinden kaçan sürücü için çalışma başlatıldı.

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DHA Yaşam
Hatay’da feci kaza: Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralandı!
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Kaza, Reyhanlı- Antakya karayolu Konuk Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (21) yönetimindeki otomobil, Antakya yönünde seyir halindeyken, bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek (36) ile kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve kızı ağır yaralanırken, sürücü A.Y. çevredekilerin tepki göstermesi üzerine aracı bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Antakya'daki hastanelere kaldırıldı.

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Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen anne Ayşe Yetek hayatını kaybederken, kızı Meryem Azra Yetek ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücü A.Y.'yi'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

#HATAY

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Hatay’da feci kaza: Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralandı!
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