Hatay’da feci kaza: Hurdaya dönen araçta 1 kişi yaralandı

Olay, Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tek taraflı trafik kazasına karıştı.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza mahalline ulaşan itfaiye erleri, araç içerisinde yaralı halde bulunan vatandaşı titiz ve başarılı bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı vatandaş, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Polis ve ilgili ekipler kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.