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Giriş Tarihi: 29.10.2026 18:10 Son Güncelleme: 29.10.2026 18:40

Hatay'da feci kaza: Trenin çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi! 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’da hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile trenin çarpmasıyla yaşanan kazada 45 yaşındaki anne öldü, 21 yaşındaki oğlu yaralandı. Trenin, otomobili metrelerce sürüklediği anlar ise kameraya yansıdı.

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İHA
Hatay’da feci kaza: Trenin çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi! 1 ölü, 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza; Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar Sokağı'nda meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmek isteyen 31 BBA plakalı otomobile tren çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'da trenin çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi!

Kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri; 45 yaşındaki Hülya Baysal'ı ve 21 yaşındaki Orhan Baysal'ı kurtardı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve oğlu hastaneye sevk edildi.

Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hülya Baysal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Baysal'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anını gören vatandaşlar ise olay anını anlattı.



Öte yandan, trenin otomobili metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#HATAY #DÖRTYOL
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Hatay'da feci kaza: Trenin çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi! 1 ölü, 1 yaralı
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