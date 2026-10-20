Hatay’da fırında mide bulandıran görüntüler: Hamam böcekleri ve sigara izmaritlerinden geçilmiyor

İskenderun Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte hizmet veren fırına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ciddi hijyen eksiklikleri ve mide bulandıran görüntülerle karşılaşıldı.