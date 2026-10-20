Hatay’da fırında mide bulandıran görüntüler: Hamam böcekleri ve sigara izmaritlerinden geçilmiyor

İskenderun Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte hizmet veren fırına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ciddi hijyen eksiklikleri ve mide bulandıran görüntülerle karşılaşıldı.
İŞLETMEYE CEZA UYGULANDI
Üretim alanlarında tespit edilen olumsuzlukların ardından ilgili işletmeye cezai işlemler uygulanarak gerekli idari tedbirler alındı.
Hatay'da denetlenen bir fırından gelen görüntüler mide bulandırdı! Hamam böcekleri, izmaritler... | Video
MİDE BULANDIRAN O GÖRÜNTÜLER
Öte yandan, fırında yeni hamurun, eski hamurla karıştırılarak ekmek üretildiği anlaşılırken görülen hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağlarıysa hijyen şartlarının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.