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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:04

Hatay'da fırında mide bulandıran görüntüler: Hamam böcekleri ve sigara izmaritlerinden geçilmiyor

Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekiplerinin fırına gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağlarının görüldüğü fırın hakkında ekipler işlem yaptı. İşte o mide bulandıran görüntüler...

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İHA Yaşam
Hatay’da fırında mide bulandıran görüntüler: Hamam böcekleri ve sigara izmaritlerinden geçilmiyor
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İskenderun Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte hizmet veren fırına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ciddi hijyen eksiklikleri ve mide bulandıran görüntülerle karşılaşıldı.

İŞLETMEYE CEZA UYGULANDI

Üretim alanlarında tespit edilen olumsuzlukların ardından ilgili işletmeye cezai işlemler uygulanarak gerekli idari tedbirler alındı.

Hatay'da denetlenen bir fırından gelen görüntüler mide bulandırdı! Hamam böcekleri, izmaritler... | Video

MİDE BULANDIRAN O GÖRÜNTÜLER

Öte yandan, fırında yeni hamurun, eski hamurla karıştırılarak ekmek üretildiği anlaşılırken görülen hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağlarıysa hijyen şartlarının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY #İSKENDERUN

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Hatay'da fırında mide bulandıran görüntüler: Hamam böcekleri ve sigara izmaritlerinden geçilmiyor
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