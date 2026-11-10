Hatay’da gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ağır yaralamıştı! 20 yıllık firar böyle son buldu

Antakya ilçesinde 2006 yılında meydana gelen olayda, O.A. isimli şahıs gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ateş ederek ağır yaraladı. Şahsın, olaydan yaklaşık 5 ay sonra başka bir kişiyi daha gasp ettiği öğrenildi. Olaylarla ilgili yürütülen adli süreç sonucunda O.A. hakkında silahla yağma, kasten öldürme ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 2026 yılı başında 49 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verildi.