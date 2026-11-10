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Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:10

Hatay’da gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ağır yaralamıştı! 20 yıllık firar böyle son buldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. 2006 yılında gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ateş ederek ağır yaralamıştı. Şahsın mahkeme sürecinin sona ermesiyle 49 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 20 yıl sonra polis ekipleri tarafından böyle yakalandı. İşte detaylar…

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Hatay’da gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ağır yaralamıştı! 20 yıllık firar böyle son buldu
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Antakya ilçesinde 2006 yılında meydana gelen olayda, O.A. isimli şahıs gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ateş ederek ağır yaraladı. Şahsın, olaydan yaklaşık 5 ay sonra başka bir kişiyi daha gasp ettiği öğrenildi. Olaylarla ilgili yürütülen adli süreç sonucunda O.A. hakkında silahla yağma, kasten öldürme ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 2026 yılı başında 49 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verildi.

49 YILLIK FİRAR BÖYLE SON BULDU

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, hakkında 49 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A., Antakya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #ANTAKYA

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Hatay’da gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ağır yaralamıştı! 20 yıllık firar böyle son buldu
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