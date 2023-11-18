Hatay’da "İlk yerinde dönüşüm projesi" temeli atıldı

Türkiye'de 2'inci, Hatay'da ilk Yerinde Dönüşüm Projesi temeli Yayladağı ilçesinde atıldı. Temel atma törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve vatandaşlar katıldı. Yayladağı'nın Leylekli Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, depremde evi yıkılan son vatandaşa evinin anahtarını teslim edinceye kadar Hatay'da gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

YAYLADAĞI HEP ÖNCÜLÜK YAPTI

Yayladağı'nın tarihte hep öncülük yapmış olan insanların bulunduğu bir ilçe olduğunu belirten Gürgen, "Bu öncülerin şimdi Hatay'da yerinde dönüşüm projesine de öncülük yapıyor. Depremden etkilenen son vatandaşımız anahtarını alıncaya kadar Hatay'da canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Herkesin anahtarını teslim ettikten sonra Allah kısmet ederse Hatay'dan ayrılacağız." dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN İLGİLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok yakımın ve en çok can kaybının yaşandığı Hatay ile yakından ilgilendiğini belirten Gürgen, "Kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili, yerinde dönüşüm projesi ile ilgi afetle ilgili olarak kabine toplantısına beni de davet ettiler. Kabine toplantısında sayın Cumhurbaşkanımız direk köy evleriyle ilgili o kadar detay sordu ki, Bana sorduğu sorulardan bir tanesi de köy evlerinin atık sularının nereye gideceği oldu. Suları nerden gelecek? Yağmur suları nereye gidecek, Yani 8 bin hane içerisinde yapılacak bir köy konutunun yağmur suyunun nereye gideceğini, Kanalizasyonunun nereye gideceğini, bakan yardımcısına soran bir Cumhurbaşkanımız var."

İNSAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMIYOR

"İnşallah yukarıdan aşağıya kadar hep birlikte el birliği ile bu afetin zararlarını da ortadan kaldıracağız ve eskisinden daha güvenli, sağlam şehirlere kavuşacağız. Tabi dışarıdan bakınca, Hatay anlatılır gibi değil, Antakya'ya gidip bakıp görünce, insanın içi sızlıyor, gözyaşlarına hakim olamıyoruz. Bir şehrin nereden nereye geldiğini görüyoruz ve üzülüyoruz. Ama üzüntülerimizi bir kenara bıkarak inşallah bu şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Allah kısmet ederse, çok yakın zamanda, Kırıkhan'da, Antakya'da, Defne'de, Samandağ'da geniş alanlarda projeler uygulayarak bu ilçeleri ayağa kaldıracağız. Biz bu işler bitene kadar Hatay'da kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

EN BÜYÜK SORUN BARINMA SORUNU

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yerinde dönüşüm projesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlığın vatandaşlara kolaylık sağladığını belirterek, "Yerinde dönüşüm konusunda en son belediyelere de yetkiyi verdiler. Belediye üzerinden vatandaşı yormadan yerinde dönüşüm yapıyoruz. Vatandaşını bu kadar düşünen bir liderin ve partisinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Belediyemizde geri dönüşüm ofisi kurduk. En önemli sorun barınma sorunu, bu sorunu hızlı bir şekilde çözmek içinde tüm birimlerimizle çalışıyor. Yerinde dönüşüm projemiz ilçemizden başladı ve Hatay'a yayılacak, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerin kullandı.

ORTAK AKLI İŞLETME NOKTASINDA GAYRET GÖSTERİYORUZ

AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal'da 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin verdiği zararı ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Cumhur İttifakımızın bütün paydaşları ile birlikte bir ve beraberiz. Ayrıca şehrimizi ayağa kaldırmak adına, tüm siyasi partilerle işbirliği içerisindeyiz. Ortak aklı işletme noktasında gayret ortaya koyuyoruz. Çünkü bu şehir, beli asrın felaketi deniliyor ama bin yıllık bir afeti yaşadı. Bu afetin üstesinden de ancak birlik ve beraberlikle geliriz. Bunun bilincindeyiz. Liderimiz Cumhurbaşkanımızda bu irade var. Vatandaşlarımızı konutlarına kavuşana kadar, bu şehirler ayağa kalmana kadar başka bir gündemimiz yok" dedi.

İLK YERİNDE DÖNÜŞÜM TEMELİ DUALARLA ATILDI

Yapılan konuşmaların ardından Yayladağı'nın Leylekli Mahallesi'nde Hatay'ın ilk yerinde dönüşüm projesinin temeli edilen dualarla atıldı. Yayladağı Belediyesi tarafından 45 günde tamamlanacak olan çelik yapının anahtarı hak sahibi Ali Kunduz'a teslim edilecek.