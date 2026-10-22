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Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:20

Hatay’da iş adamının kabusu oldular! Ölüm tehditleri savuran şüpheliler yakalandı: Evlerinden cephanelik çıktı!

Hatay'da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajlarla iş adamının kendilerine 2 milyon TL borcu olduğunu söyleyen ve ölümle tehdit eden kadın ve erkek 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Evlerinden çıkanlar ise akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Hatay’da iş adamının kabusu oldular! Ölüm tehditleri savuran şüpheliler yakalandı: Evlerinden cephanelik çıktı!
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görevlilerince, bir vatandaşın kendisinden 2 milyon TL talep edildiği ve kendisi ile ailesinin ölümle tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yapılan incelemede olayın şüphelileri olduğu belirlenen 11 suç kaydı bulanan S.K. isimli erkek şahıs ve Ş.K. isimli kadın şahıs, farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDEN ÇIKANLAR AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet otomatik av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 2 adet kırma av tüfeği, 293 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 30 adet av tüfeği kartuşu ve 3 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

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1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılırken S.K. ise tutuklandı. Öte yandan iş adamını tehdit eden şahısların WhatsApp üzerinden iletişime geçerek arama yaptıkları ve mesaj gönderdikleri belirlendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY

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Hatay’da iş adamının kabusu oldular! Ölüm tehditleri savuran şüpheliler yakalandı: Evlerinden cephanelik çıktı!
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