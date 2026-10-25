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Giriş Tarihi: 25.10.2026 11:49

Hatay’da kahreden kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan anne-kızı hayattan koparmıştı: O sürücü tutuklandı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Yolun karşısına geçen 36 yaşındaki Ayşe Yetek ile bebek arabasındaki kızı 4 yaşındaki Meryem Azra Yetek'e otomobil ile çarparak hayattan koparmıştı. 21 yaşındaki genç sürücü Abdurrahman Yıldız tutuklandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Hatay’da kahreden kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan anne-kızı hayattan koparmıştı: O sürücü tutuklandı!
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Kaza, 23 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Reyhanlı- Antakya kara yolu Konuk Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi mevkisinde meydana geldi. Antakya yönüne giden Abdurrahman Yıldız yönetimindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek ile bebek arabasındaki kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı. Savrulan anne ve kızı ağır yaralanırken, sürücü Yıldız çevredekilerin tepki göstermesi üzerine aracı bırakıp kaçtı.

ANNE VE KIZI HAYATTAN KOPARDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Anne ile kızının cenazeleri, otopsinin ardından toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazaya karışan sürücü Abdurrahman Yıldız, jandarmaya giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız tutuklandı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #REYHANLI

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Hatay’da kahreden kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan anne-kızı hayattan koparmıştı: O sürücü tutuklandı!
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