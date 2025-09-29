Hatay’da katliam gibi kaza! 3 ölü

Kaza Profesör Muammer Aksoy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen 4 yayaya çarparak takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan şahısların kopan uzuvları polis ekipler tarafından toplandı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise cenaze araçlarıyla İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.