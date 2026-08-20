Hatay’da korkutan yangın! Alevlere teslim olan evde anne ve oğlu yaralandı: Patlama anı kamerada

"LAVABODAN ÇIKARKEN PATLAMA SESİNİ DUYDUM VE SARSILDIM, BEN DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Yangın anında yaşadığı korku dolu anları anlatan Nisanur Yaylacı, "Lavabodan çıkarken patlama sesini duydum ve sarsıldım, ben deprem olduğunu düşündüm. Kapıdan çıkar çıkmazda yangının yayılmaya başladığını gördüm ve dışarıya koştum. Televizyonumuz, klimamız ve balkonda jeneratörümüz vardı oda patladı. İtfaiye çok hızlı müdahale etti ama olan oldu. Yangın bu odada başladı. Yangının nasıl çıktığını bende tam olarak görmedim, sadece yayıldığını gördüm. Dayılarım ve annemle bir arada yaşıyoruz. Küçük dayım baya ağır yaralandı, annennem de yandı ve annemin elinde yaralar var. 3 kişi yaralı olarak hastaneye yaralı olarak gitti, 2 kişi de çok şükür dumandan etkilenerek atlattık. Evimize tamirat gerekiyor, kurtarabildiğimiz eşyalar olursa onları kurtaracağız ve sıvalara kadar her şey yıkılmış" dedi.

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