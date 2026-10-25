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Giriş Tarihi: 25.10.2026

Hatay’da minareler yeniden yükseliyor

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hatay’da minareler yeniden yükseliyor
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Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'daki Enverül Hamit Camii restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı. Açılış töreninde konuşan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, afetin ardından hemen çalışmalara başladıklarını belirterek "Allah devletimize zeval vermesin. 3.5 sene zarfında bütün bu eserlerimizin tamirini yaptı, ihya etti" diye konuştu. Hatay'ın Antakya ilçesinde de deprem konutlarının inşasının ardından TOKİ tarafından inşa edilen 138'inci cami ibadete açıldı. Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, asrın felaketinden sonra tarihin en büyük ihya, inşa ve imar çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. Şehrin inşasında ibadethanelerin ve sosyal donatı alanlarının da unutulmadığını vurgulayan Vali Masatlı, "138'inci camimizi ibadete açtık. 51 Kuran kursu, 14 Diyanet Gençlik Merkezi'ni de yine hayırseverlerin desteğiyle tamamladık" dedi.

#HATAY #ANTAKYA #TOKİ
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Hatay’da minareler yeniden yükseliyor
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