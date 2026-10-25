Hatay’da minareler yeniden yükseliyor

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay
'daki Enverül Hamit Camii restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı. Açılış töreninde konuşan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, afetin ardından hemen çalışmalara başladıklarını belirterek "Allah devletimize zeval vermesin. 3.5 sene zarfında bütün bu eserlerimizin tamirini yaptı, ihya etti" diye konuştu. Hatay'ın Antakya
ilçesinde de deprem konutlarının inşasının ardından TOKİ
tarafından inşa edilen 138'inci cami ibadete açıldı. Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, asrın felaketinden sonra tarihin en büyük ihya, inşa ve imar çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. Şehrin inşasında ibadethanelerin ve sosyal donatı alanlarının da unutulmadığını vurgulayan Vali Masatlı, "138'inci camimizi ibadete açtık. 51 Kuran kursu, 14 Diyanet Gençlik Merkezi'ni de yine hayırseverlerin desteğiyle tamamladık" dedi.