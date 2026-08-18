Hatay’da motosikletli hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı: 2 tutuklama

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda; şüphelilerin ayrıca 3 farklı hırsızlık, 1 yağma (gasp) ve 1 evden hırsızlık olmak üzere toplam 5 faili meçhul olayın şüphelileri oldukları tespit edildi. Şüphelilerden ikisi mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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