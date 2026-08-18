Hatay’da motosikletli hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı: 2 tutuklama

Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde 9 Ağustos tarihinde saat 22.00 sıralarında olay yaşandı. Motosikletle bölgeye gelen 3 hırsız, inşaat halindeki iş yeri içerisinde bulunan eşyaları çaldı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan incelemelerde kamera görüntüleri ortaya çıktı.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri tarafından çok sayıda kamera kaydının incelenmesi üzerine hırsızlık olayının şüphelileri H.H., K.Ç. ve E.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Motosikletle geldiler, iş yerini soydular! 3 hırsız kameralara böyle yakalandı
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda; şüphelilerin ayrıca 3 farklı hırsızlık, 1 yağma (gasp) ve 1 evden hırsızlık olmak üzere toplam 5 faili meçhul olayın şüphelileri oldukları tespit edildi. Şüphelilerden ikisi mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.