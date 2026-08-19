Hatay’da suç örgütlerine dev darbe: O olayların ardındaki gruplar ortaya çıktı! Meğer sosyal medya üzerinden...

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Reyhanlı ilçesinde 'Çapinler' ve 'Sasunlu' olarak bilinen iki grubun silahlı suç örgütü yapılanması içerisinde hareket ettikleri ve aralarındaki husumet nedeniyle çok sayıda silahlı olaya karıştıkları tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, söz konusu grupların aile bireyleri ve genç yaştaki kişilerden oluşan çevreleriyle birlikte hareket ettikleri, 2024-2026 yılları arasında birbirlerine yönelik kasten öldürme, ateşli silahla kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet başta olmak üzere 30 ayrı adli olaya karıştıkları belirlendi.