Hatay’da trafikte sopalı kavga sonrası şok eden karar: Hem darp edildi hem ceza aldı!

"EHLİYETİM 2 AY SÜREYLE İPTAL EDİLDİ"

Olayın görüntüleri kaydedildi ve bazı yerlerde paylaşıldı. Biz de kendilerinden şikayetçiyiz. Ancak adli süreçte herhangi bir ceza almadıklarını düşünüyorum. Ben de trafik cezası aldım ve ehliyetim 2 ay süreyle iptal edildi. Ben her gün aynı yerde kardeşimi bekliyorum. Olay günü de annesi üzerime saldırdığı için motosikletten indim. Aksi halde araçtan inmeyecektim. Olay sırasında yere düştüm. İlk başta annesiyle birlikte düştük. Ben yerdeyken annesi ellerimi tutuyordu ve ayağa kalkamıyordum. Oğlu ise ayağa kalktıktan sonra elindeki sopayla bana vurmaya çalıştı. Olayda dört, beş kişinin de bulunduğunu ve başka kişilerin de darp ettiğini gördüm. Hem darp edildim hem de trafik cezasıyla karşı karşıya kaldım. Yetkililerden, olaya karışan kişilerin gereken cezayı almasını istiyorum. Ayrıca haksız yere verildiğini düşündüğüm trafik cezasının iptal edilmesini ve ehliyetimin üzerindeki işlemin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör