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Giriş Tarihi: 3.10.2026 10:51

Hatay’da yürekleri ısıtan olay! İtfaiyeci mahsur kalan çocuğu böyle kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ısıttı. İtfaiye personeli, etkili olan yağışla birlikte göle dönen yolda mahsur kalan araç içerisindeki çocuğu sırtında taşıyarak kurtardı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Hatay’da yürekleri ısıtan olay! İtfaiyeci mahsur kalan çocuğu böyle kurtardı
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Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda yaşanan olumsuzluk sırasında Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde kullanılmayan yol üzerinde 1 araç mahsur kaldı. Araç içerisinde bulunan 1 yetişkin ve 1 çocuk için ekipler çalışma başlattı.

ÇOCUĞU SIRTINDA TAŞIYARAK KURTARDI

Yetişkin birey ekiplerin yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı ve itfaiye personeli, çocuğu sırtında taşıyarak kurtardı.

OKULUNA BIRAKILDI

Kurtarma çalışmasının ardından çocuk, ekipler eşliğinde okuluna bırakıldı. Yoğun yağış sırasında gerçekleştirilen çalışmayla vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik müdahalede bulunuldu.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #ANTAKYA

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Hatay’da yürekleri ısıtan olay! İtfaiyeci mahsur kalan çocuğu böyle kurtardı
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