Hatay’da yürekleri ısıtan olay! İtfaiyeci mahsur kalan çocuğu böyle kurtardı

Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda yaşanan olumsuzluk sırasında Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde kullanılmayan yol üzerinde 1 araç mahsur kaldı. Araç içerisinde bulunan 1 yetişkin ve 1 çocuk için ekipler çalışma başlattı.
ÇOCUĞU SIRTINDA TAŞIYARAK KURTARDI
Yetişkin birey ekiplerin yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı ve itfaiye personeli, çocuğu sırtında taşıyarak kurtardı.
OKULUNA BIRAKILDI
Kurtarma çalışmasının ardından çocuk, ekipler eşliğinde okuluna bırakıldı. Yoğun yağış sırasında gerçekleştirilen çalışmayla vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik müdahalede bulunuldu.