Haberler Yaşam Haberleri Hatay'daki depremde 10 kişinin öldüğü binanın proje ve uygulama denetçisi tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.10.2023 21:54

Hatay'daki depremde 10 kişinin öldüğü binanın proje ve uygulama denetçisi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki Emek Apartmanı'nın proje ve uygulama denetçisi tutuklandı.

AA
Hatay’daki depremde 10 kişinin öldüğü binanın proje ve uygulama denetçisi tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde yıkılan, 10 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'yla ilgili binanın proje ve uygulama denetçisi İ.A. gözaltına alındı.

Yapı denetim firması sahibi de olan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Hatay'daki depremde 10 kişinin öldüğü binanın proje ve uygulama denetçisi tutuklandı
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