Hatay’dan acı haber! Baba ve kızın cansız bedeni evlerinde bulunmuştu: Sır dolu ölümde kahreden detay!

EŞİ VE KIZINI DEPREMDE KAYBETMİŞ

6 Şubat depremlerinde anne Bedriye Kural ile kızları Tuğba Kural enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin ardından baba Mustafa Kural ve çocuklarıyla yaşamını sürdüren aile, yaşanan son olayla bir kez daha büyük kayıp yaşadı.