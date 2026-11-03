Hatay’dan acı haber! Baba ve kızın cansız bedeni evlerinde bulunmuştu: Sır dolu ölümde kahreden detay!

Olay, geçtiğimiz gün Antakya ilçesi Sofular Mahallesi'nde yaşandı. 5 gündür kendilerinden haber alınamaması üzerine itfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı açmasıyla girilen evde Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedenine ulaşılmıştı.
ZEHİRLENME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU
Zehirlenme ihtimaline karşı evden numuneler alınırken, baba ve kızının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Ailenin daha önce de asrın felaketinde büyük bir acı yaşadığı ortaya çıktı.