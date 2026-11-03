Haberler Yaşam Haberleri Hatay’dan acı haber! Baba ve kızın cansız bedeni evlerinde bulunmuştu: Sır dolu ölümde kahreden detay!
Giriş Tarihi: 03.11.2026 14:57

Hatay’dan acı haber! Baba ve kızın cansız bedeni evlerinde bulunmuştu: Sır dolu ölümde kahreden detay!

Hatay'da günlerdir kendilerinden haber alınamayan Mustafa Kural ve 18 yaşındaki kızı Havva Büşra Kural'ın cansız bedenleri evlerinde bulunmuştu. Sır dolu ölümün ardından ailenin daha önce de asrın felaketinde büyük bir acı yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

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Hatay’dan acı haber! Baba ve kızın cansız bedeni evlerinde bulunmuştu: Sır dolu ölümde kahreden detay!
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Olay, geçtiğimiz gün Antakya ilçesi Sofular Mahallesi'nde yaşandı. 5 gündür kendilerinden haber alınamaması üzerine itfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı açmasıyla girilen evde Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedenine ulaşılmıştı.

ZEHİRLENME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU

Zehirlenme ihtimaline karşı evden numuneler alınırken, baba ve kızının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Ailenin daha önce de asrın felaketinde büyük bir acı yaşadığı ortaya çıktı.

EŞİ VE KIZINI DEPREMDE KAYBETMİŞ

6 Şubat depremlerinde anne Bedriye Kural ile kızları Tuğba Kural enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin ardından baba Mustafa Kural ve çocuklarıyla yaşamını sürdüren aile, yaşanan son olayla bir kez daha büyük kayıp yaşadı.

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AİLEDEN GERİYE TEK BİR KİŞİ KALDI

Mustafa Kural ve kızı Havva Büşra Kural'ın da hayatını kaybetmesiyle aileden geriye yalnızca bir kız çocuğu kaldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #ANTAKYA

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Hatay’dan acı haber! Baba ve kızın cansız bedeni evlerinde bulunmuştu: Sır dolu ölümde kahreden detay!
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