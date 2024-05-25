“Hatıran Yeter” şarkısıyla 45 yıllık öğretmenlerine veda sürprizi

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan emekli olduğu için ayrılacak olan 45 yıllık Sosyal Bilgiler öğretmeni Özer Öztürk'e okul yöneticileri ve öğrenciler veda programı hazırladı.

"Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde sınıfından alınan öğretmeni uğurlamak için tüm öğrenciler koridorlara ve bahçeye dizildi.

Veda sürprizinde öğrencilerin yardımıyla güzel bir uğurlama hazırlayan öğretmen arkadaşları Özer Öztürk'e duygusal anlar yaşattı.

Herkes ona alkışlarla veda ederken Öztürk gözyaşlarını tutamadı.