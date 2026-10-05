Haberler Yaşam Haberleri Hava aniden soğudu: O ilimizde zirvelere kar yağdı!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 10:22

Hava aniden soğudu: O ilimizde zirvelere kar yağdı!

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimler beyaza büründü. Esence, Kızıldağ ve Keşiş dağlarının zirvelerinde etkili olan kar yağışı, yayladan dönen göçerleri de hazırlıksız yakaladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Hava aniden soğudu: O ilimizde zirvelere kar yağdı!
  • ABONE OL

Kentte aniden soğuyan havanın ardından Esence Dağı ve Kızıldağ'ın zirveleri karla kaplandı. Keşiş Dağı'nın zirvesi ve yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı, bölgede beyaz örtü oluşturdu.

ZİRVELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışıyla beyaza bürünen zirveler, Erzincan şehir merkezi ve çevre bölgelerden görüldü. Yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler de koyun sürüleriyle dönüş yolculuğu sırasında kar yağışıyla karşılaştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ERZİNCAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hava aniden soğudu: O ilimizde zirvelere kar yağdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA