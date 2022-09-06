SON DAKİKA: 6 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sivas çevreleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.