Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunda İstanbul, Kocaeli ve Yalova dahil olmak üzere birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Uyarı sonrası vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerin hava durumu hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Bugün hava nasıl olacak, hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte 6 Eylül 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sivas çevreleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, güneydoğu kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Kastamonu'nun kuzeyinde ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 23°C