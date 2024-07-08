Hava kirliliği kızlarda erken ergenlik nedeni

ABD'de yapılan yeni araştırmalar kız çocuklarının ilk adetlerini daha erken yaşta gördüklerini ortaya koydu. BBC'de yer alan habere göre, bilim insanları dünyadaki bu eğilimi endişeyle takip ediyor. Tespitlere göre ilk regl ve meme gelişimi gibi ergenliğin başlangıcını işaret eden değişiklikler giderek daha erken gerçekleşiyor. ABD'de kız çocukların bundan 100 yıl öncesine kıyasla dört yıl erken adet görmeye başladıkları tahmin ediliyor. Benzer örnekler dünyanın farklı bölgelerinde de kaydediliyor. Uzmanlar bunun nedenini obeziteye bağlıyordu. Ancak son üç yılda yapılan bir dizi araştırma, erken ergenlikte hava kirliliğinin de rol oynadığını gösteriyor.