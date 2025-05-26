Hava tüm hafta yağışlı

Bir haftalık hava tahmininde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, önceki günden itibaren yağışların devam ettiğini vurgulayarak "Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış bekleniyor. İstanbul'un kuzey kesimleri ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde bugün yağış bekleniyor. Pazartesiye kadar ülkemizin değişik yerlerinde yağış var; Kuzey iç ve Doğu kesimlerinde yağışlı hava etkisini sürdürecek" dedi. Şahbaz, "Bu hafta hava sıcaklıkları önümüzde haftaya kadar mevsim normallerinin altında olacak. Pazartesiden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. 3-4 derece kadar sıcaklıklar artacak" dedi. Girit Adası'nı etkileyen Afrika tozunun önümüzdeki iki gün boyunca Türkiye'yi etkilemesini beklemediklerini ama tozu takip ettiklerini kaydeden Şahin Şahbaz, yağışlarla birlikte yere inen tozun tarımsal anlamda verimliliği artıran bir etken olduğunu vurguladı.