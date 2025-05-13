Havai fişek fabrikasındaki patlamada, 7 kişi hayatını kaybetmiş 127 kişi yaralanmıştı: Sanıklar tekrar hakim karşısında!

Söz alan Y.C.'nin avukatları, mahkemenin kararında direnmesini ve müvekkilinin tahliyesini talep ederken tutuksuz sanık avukatları da yüksek mahkemenin bozma kararına katılmadıklarını ifade etti. Müşteki ve avukatları ise cezası onanan A.R.E.C.'nin kaçak olduğunu kaydederek Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.



ERTELENDİ



Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, mahkemenin kararında direnmesini talep ederek, mütalaasında, sanıkların ilk verilen karardaki suçlamalardan cezalandırılması ve Y.C.'nin tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.