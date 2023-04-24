Havalar Ne Zaman Isınacak? İzmir, Ankara, İstanbul’da Havalar Ne Zaman Isınıyor?

Havalar ne zaman ısınacak tarihi, çok uzak bir zamanda değildir. Sokakların cıvıl cıvıl olması için hava, olması gereken kıvama gelmiştir. Çünkü artık yaz ne zaman gelecek için hazırlanan cevaplara çok yakında diyebiliyoruz. Bu durumda bekleyeceğimiz zaman çok değildir. İzmir, Ankara ve İstanbul'da havalar ne zaman ısınıyor için aynı yorumları yapmak mümkündür. Çünkü yaklaşık olarak ülkenin dört bir yanında aynı hava durumu hakimdir. Havalar ne zaman ısınıyor başlığının sağladığı kolaylık, konunun daha akışkan anlatılmasını sağlayacaktır.

Havalar Ne Zaman Isınacak?

Havalar ne zaman ısınıyor sorusu, içimizde gökkuşağı gibi renk cümbüşü oluşturuyor. İç dünyamızın cıvıl cıvıl olamaya başladığı bir döneme giriyoruz. Ağaçların dökülmüş yaprakları yerine çiçek açmış görselleri ile karşılaşıyoruz. Havaların ısınması ile toprak üzerinde belirlenen yeşillikleri söylemeden de olmaz. Havaların ısınması bulunduğumuz coğrafyayı güzelleştirir. Bulunduğumuz coğrafya da bizleri olumlu şekilde etkiler ve hayatımıza renk gelmeye başlar. Havaların ne zaman ısınmaya başlayacağı doğanın yaşadığı değişim ile birlikte aklımıza gelen bir sorudur. Bu sorunun cevabı da Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelmiştir.

Havalar Ne Zaman Isınıyor?

Ülkemizin dört bir yanı için baharın geldiğini ya da yüksek kesimlerde yavaş yavaş geldiğini söyleyebiliriz. Bitkilerin yeşil rengini alması, ağaçların çiçek açmaya başlaması gibi etkenler havaların ısınmaya başlaması ile gerçekleşir. Çevremize bir göz gezdirdiğimizde de bu etkenlerin var olduğunu görürüz. Havaların tam olarak ne zaman ısınacağı konusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara dikkat edilecektir. Meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre ülkemizde hava sıcaklığı artık artacaktır. Hava sıcaklığındaki artık ülke genelinde olacaktır. Yani artık ülkemizde mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklığı hâkim olacaktır.

İzmir'de Hava Ne Zaman Isınıyor?

İzmir ilimizde havanın ne zaman ısınacağı, diğer bölgelere nazaran daha erken olabilir. Ege bölgesinde yer alması, denize kıyısı olması gibi durumlar, İzmir ilimizin havasını da etkilemektedir. Bu etkiyi bir haftalık hava durumlarında görmek mümkündür. Hava durumu ile İzmir'de ne zaman hava ısınıyor sorusu için de birtakım cevaplara da ulaşmış oluruz. Bir haftalık İzmir'in hava durumuna bakıldığında ortalama hava sıcaklığı 21 – 22 derecedir. Dolayısıyla İzmir'de hava artık ısınmaya başlanmıştır.

Ankara'da Hava Ne Zaman Isınıyor?

Ankara ilimiz İzmir ilinin tam tersi özelliklerini taşımaktadır. Ankara, İç Anadolu bölgemizde bulunan bir ildir. Bu sebepten dolayı İzmir'e nazaran şu anki hava sıcaklığı daha düşüktür. Ankara bir haftalık hava durumuna baktığımızda ise yağmurların etkin olduğunu anlarız. Yağmurlar ile birlikte hava sıcaklığı da ortalama olarak 15 – 18 derece arasında seyretmektedir. Ankara'nın bulunduğu konuma göre havanın ısınması, diğer bölgelere göre biraz daha geç gelmektedir.

İstanbul'da Hava Ne Zaman Isınıyor?

Yedi tepe üzerinde yerleşimi olan İstanbul ilimiz, kendisine hayran bırakmayı her zaman başarmıştır. Kültürün, tarihin, mimarinin, modernliğin, kozmopolitliğin bir arada olduğu nadir ilimizdendir. Bu özelliklerden dolayı İstanbul ilimizin uluslararası bir namı olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'a gelen turistler de bunu göstermektedir. İstanbul'a bu özellikleri için gelecek biri, havaların ısınmasını bekleyecektir. Kış ayından çıktığımız için havaların iyi olduğu zamanlarda İstanbul'u gezmek daha iyi olacaktır. İstanbul'un bir haftalık hava durumuna baktığımızda güneşli havalarda hava sıcaklığının arttığını görürüz. Dolayısıyla hava yavaş yavaş ısınmaya başlıyor diyebiliriz.