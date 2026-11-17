BULAŞIK DETERJANI MUCİZESİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Soğuk havalarda ev içindeki nemli hava (yemek pişirme, duş alma veya çamaşır kurutma gibi nedenlerle) soğuk cam yüzeyle temas ettiği an yoğuşur. Bulaşık deterjanı ise tam bu noktada devreye girerek suyun yüzey gerilimini kırar. Camın üzerinde ayrı ayrı su damlacıkları oluşmasını engeller ve nemin şeffaf, ince bir film tabakası şeklinde yayılmasını sağlar. Bu sayede pencereleriniz hem buğu yapmaz hem de çok daha berrak görünür.