Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte evlerimizde iç mekan ve dış mekan ısı farkı artar; bu da pencerelerin adeta su akıtmasına ve buğulanmasına neden olur. Özellikle sabah saatlerinde mutfaktan oturma odasına kadar her yerde karşımıza çıkan bu durum, zamanla pencere kenarlarında neme ve küflenmeye yol açabilir.
Ancak sosyal medyada hızla yayılan ve son günlerde herkesin denemeye başladığı pratik bir yöntem, bu sorunu saniyeler içinde ortadan kaldırıyor. Mutfak dolabınızda duran o sıradan ürünü camlarınıza sürdüğünüzde aradaki farka inanamayacaksınız.
Soğuk havalarda ev içindeki nemli hava (yemek pişirme, duş alma veya çamaşır kurutma gibi nedenlerle) soğuk cam yüzeyle temas ettiği an yoğuşur. Bulaşık deterjanı ise tam bu noktada devreye girerek suyun yüzey gerilimini kırar. Camın üzerinde ayrı ayrı su damlacıkları oluşmasını engeller ve nemin şeffaf, ince bir film tabakası şeklinde yayılmasını sağlar. Bu sayede pencereleriniz hem buğu yapmaz hem de çok daha berrak görünür.
Camın üzerinde ayrı ayrı su damlacıkları oluşmasını engeller ve nemin şeffaf, ince bir film tabakası şeklinde yayılmasını sağlar. Bu sayede pencereleriniz hem buğu yapmaz hem de çok daha berrak görünür.
Bu etkili yöntemi uygulamak son derece basittir. Tek yapmanız gereken temiz bir mikrofiber bezin üzerine yalnızca birkaç damla bulaşık deterjanı damlatmaktır. Ardından deterjanı, pencerelerinizin iç yüzeyine ince ve homojen bir tabaka halinde iyice yaymalısınız. Görünür hiçbir iz veya köpük kalmayana kadar kuru ya da hafif nemli bir bezle silerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu işlem camda koruyucu mini bir katman oluşturacaktır.
Uygulama sonrasında camlarınızın günlerce buğu yapmadığını fark edeceksiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken en önemli detay, deterjanı çok fazla sıkarak camı bulandırmamaktır; miktar kesinlikle birkaç damlayı geçmemelidir. Ayrıca bu yöntem yüzeydeki görüntüyü ve su tutunmasını engellese de evdeki toplam nem oranını tek başına yok etmez. Bu yüzden yöntemi ev havalandırmasıyla desteklemek en iyi sonucu verir.
Bu pratik sır sadece ev pencereleriyle sınırlı kalmıyor. Özellikle banyo aynalarında, araba camlarında veya kış bahçesi pencerelerinde de aynı mantıkla güvenle uygulanabiliyor. Sabahları arabanızın camlarının buğulanmasını önlemek için de harika bir alternatif oluşturan bu yöntem, banyoda duş sonrasında aynaların buğulanmasını büyük ölçüde engelliyor.
Camlardaki buğulanmayı tamamen hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız, bulaşık deterjanı mucizesini düzenli aralıklarla (haftada bir veya iki kez) yenilemeniz gerekebilir. Bununla birlikte, ev içerisindeki fazla nemi uzaklaştırmak için gün içinde odaları kısa süreliğine de olsa çapraz havalandırmak, hem duvar sağlığınız hem de pencereleriniz için en sağlıklı tamamlayıcı adım olacaktır.