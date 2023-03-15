Havale İptal Etme Nasıl Yapılır? Havale İptal Edilir Mi, Para Transferi Talimatı Nasıl Geri Alınır?

Günümüz bankacılık işlemlerinin en çok kullanılan havale işlemidir. Havale iptal edilir mi, sorusu yanlış kişi veya yanlış meblağ gönderme işlemi sonrası akıllara gelir. Havale nasıl iptal edilir, dediğimizde transfer beş dakika içinde gerçekleştiği için online işlemler ile iptal edilemeyeceğini öğreniriz. Havale iptal etme nasıl yapılır, sorusuna banka aracılığı ile dilekçe verilmesi gerektiği yanıtını veririz. Havale iptal etme süresi ne kadar, sorusuna bir hafta sürebilir yanıtını veririz.

Havale İptal Etme Nasıl Yapılır?

Banka, faiz karşılığı para alıp veren, kredi, ıskonto, kambiyo işlemleri yapan, değerli eşya saklamaya yarayacak kasa kiralayan, ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında türlü etkinliklerde bulunabilen kuruluştur. Banka işlemlerinin en çok kullanılanı para transferleri üç çeşittir. Bu işlemler:

Havale

EFT

FAST

Havale işleminin iptal edebilmek için ilgili banka ile görüşülmeli ve talimat yazdırılması gerekmektedir. Eğer gönderilen para miktarı çok yüksek ise ve banka görevlisi karşı tarafa ulaşamıyorsa ilgili hesaba bloke koydurma hakkınız bulunmaktadır. Bankalar özellikle yüksek miktarlar söz konusu olduğunda para transferi işleminin doğru olup olmadığını teyit etmek için hesap sahiplerini aramaktadır. Banka hesap sahibine ulaşamadığı durumlarda da karşı tarafın hesabına bloke koyabilmektedir. Yanlış havalenin iptali zor gibi görünse de doğru adımlar atıldığı takdirde kolay bir şekilde çözülebilmektedir.

Havale İptal Edilir Mi, Para Transferi Talimatı Nasıl Geri Alınır?

Para yatırma işlemleri birçok kanaldan çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Özellikle havale gibi hızlı para gönderilen işlemlerde çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Yanlışlıkla bir başkasının hesabına havale yapıldığında, bu işlemin iptal edilebilmesi sadece ilgili bankaya yazılacak talimat yazısı ile gerçekleşebilir. Hemen ilgili bankanın müşteri hizmetleri ile görüşülerek durumun bildirilmesi gerekmektedir. Banka görevlisi gönderilen hesabın kime ait olduğunu bulduktan sonra kendisine ulaşabilir. Karşı taraf bu havalenin bilgisi dışında olduğunu belirttiği takdirde, paranız yeniden sizin hesabınıza geri ödenebilir.