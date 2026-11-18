'AT KENDİNİ KURTULALIM'

Tanık olarak dinlenen E.A. da halası Havin ile arkadaş gibi olduklarını ve bir dönem evlerinde kaldığını ifade etti. Havin'in kendisine sorunlarını anlattığını söyleyen tanık, İ.T. ile halasının tartışmalarına da şahit olduğunu belirtip, "Bir keresinde İ.T. halama, 'At kendini kurtulalım' demişti" dedi. Savunma yapan sanık İ.T. ise eşine hiçbir zaman kötü davranmadığını belirterek tanığın beyanlarını kabul etmedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İ.T.'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör