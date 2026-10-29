Havuzdan çıktı, kalbine yenik düştü! 44 yaşındaki polis memurundan acı haber

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Şahin Sağlam, yüzmek için Akçaabat ilçesindeki bir havuza gitti. Edinilen bilgilere göre, yüzme sonrası evine gitmek üzere hazırlandığı sırada aniden fenalaşan Sağlam'ın kalp krizi geçirdiği belirtildi. İhbar üzerine sağlık ekiplerince müdahale edilen Sağlam, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 44 yaşındaki polis memuru, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şalpazarı Belediye başkanı Refik Kurukız'ın damadı ve bir kız çocuğu babası olan Şahin Sağlam'ın vefatı, ailesi ve emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu. Şahin'in cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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