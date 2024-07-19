Hayalet ağlar denizleri tehdit ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, Balıkesir'deki Marmara ve Avşa adaları çevresinde hayalet ağların ekosistemi tehdit ettiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Ayaz, dalgıçlarla işbirliğine gidilerek bir an önce bu bölgede deniz dibindeki hayalet ağların temizlenmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ayaz, "Özellikle Marmara Adası etrafında, Avşa Adası'nda daha çok fazla hayalet ağ olduğunu biliyoruz. Oradaki dalgıç arkadaşlarımız, bize bunu söylüyor. Detaylı projelerle iyi iş çıkarılarak buradaki ağlar toplanabilir" dedi.