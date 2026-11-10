Hayalinizdeki evi seçin, karakterinizi keşfedin! İlk tercihiniz sizi ele veriyor

A – MODERN EVİ SEÇENLER

Sade çizgileri ve düzenli görünümüyle bu evi seçenler, genellikle karmaşadan uzak durmayı seven kişiler olarak yorumlanır. Hayatında ne istediğini bilmek, gereksiz ayrıntılardan kaçınmak ve kendi düzenini oluşturmak senin için önemli olabilir.

Aynı zamanda bağımsız hareket etmeyi seviyor ve kararlarını başkalarının etkisinden mümkün olduğunca uzak şekilde vermeyi tercih ediyor olabilirsin. Çevrendekiler seni sakin, planlı ve kontrollü biri olarak görebilir.