Bursa'nın Yenişehir-Orhangazi karayolu Burcun Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde elim bir kaza meydana geldi. Mudanya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde 1'inci sınıf öğrencisi Ceylin Uğur, çocukluğundan beri otomobil sahibi olmanın hayalini kurdu ve 1 ay önce ehliyetini aldı. Ehliyetini aldıktan sonra ailesinin sürpriziyle arabasına da kavuşan genç kız, önceki gün kız kardeşi C.U. (15), kuzenleri Yağız E.A. (17) ve Hüseyin A. (23) ile birlikte otomobiliyle gezintiye çıktı. Virajda Ceylin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan genç sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan kardeşi C.U. ise sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. C.U.'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Ceylin, Kestel ilçesi Turanköy Camii'nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turanköy Mezarlığı'nda ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.